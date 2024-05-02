Обзор проблем Windows 11

В мире операционных систем, где каждое обновление ожидается с нетерпением, не всегда все проходит гладко. Windows, будучи одной из самых популярных платформ, не избежала своей доли проблем и споров, особенно с запуском своей последней версии, Windows 11.

Эта версия обещала улучшения и нововведения, однако пользователи столкнулись с различными техническими проблемами и дизайнерскими недоработками, которые порой серьезно затрудняют использование системы. От проблем с драйверами до изменений в интерфейсе, каждый аспект обновления оказал значительное влияние на повседневное взаимодействие пользователей с их устройствами. В этом обзоре мы рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Windows 11, а также возможные пути их решения и адаптации к новой операционной системе.

Проблемы с драйверами

В этом случае появляется синий экран смерти. При установке Windows на компьютер установщик может не видеть SSD-диск. С такой проблемой сталкиваются пользователи ноутбуков с процессорами Intel Core 11-ого поколения. Когда переустанавливаешь Windows, то в “Диспетчере устройств” может отображаться множество неизвестных устройств, искать драйвера для которых придется самостоятельно. Внешнее оформление “Планировщика заданий”, “Монитора ресурсов” и других встроенных программ мало чем отличается от используемых в операционной системе, которая выходила 10 лет назад. Для увеличения популярности Windows 11 компания Microsoft решила обновлять “десятку” с помощью стандартных инструментов. Когда используемое железо соответствует требованиям новой платформы и есть доступное место на диске, обновление можно сделать в автоматическом режиме. Windows 11 кажется более свежей платформой, но, несмотря на это, в ее интерфейсе есть множество непоняток, на которые нельзя закрывать глаза.

Измененное меню “Пуск”

Самое заметное новшество Windows 11, о котором нелестно отзывается большое количество пользователей — переработанное меню “Пуск”. Данная составляющая интерфейса критикуется ни в первый раз. Аналогичный случай был с Windows 8. Кажется, что при создании нового меню “Пуск” разработчики ориентировались только на внешнее оформление, а не на удобство использования. По какой причине ярлыки программ находятся в верхней части экрана? Для чего было выделять так много места последним файлам, которыми мало кто пользуется? Зачем было размещать переключатель учетных записей в нижней части экрана? Все подобные вопросы остаются без ответов.

В Windows 11 постоянно мелькают старые элементы

Практически во всех новых Windows встречаются элементы из прошлых версий. Не стала исключением и одиннадцатая версия. Когда начинаешь работать с новой Windows, сразу же бросаются в глаза старые инструменты, например, “ Резервное копирование и восстановление”. Сложно сказать, почему разработчики решили ничего не изменять.

Сложные настройки

Заметно, что представители Microsoft потрудились над новой Windows: настройки операционной системы находятся в разных разделах, разобраться в которых бывает сложно. Проделанную работу нельзя назвать оптимальной. Некоторые меню вообще имеют много общего с Windows XP.

Элементы интерфейса взяты с разных макетов

В различных билдах Windows 11 можно увидеть недоработки в дизайне. Некоторые элементы схожи, что наводит на определенные мысли. Кажется, что над интерфейсом Windows работали разработчики из разных дизайнерских отделов. Одни специалисты занимались версткой, а другие решали вопросы ширины и длины окон. Иногда им удавалось достичь требуемого баланса, а иногда — нет. Все меню должны иметь одинаковые размеры и мало чем отличаться, тогда будет удобно.

Темная тема интерфейса

В первых билдах ОС при включении темной темы в интерфейсе, некоторые приложения работали с ошибками и использовали свою светлую тему. Проблемы возникали при запуске “Панели инструментов” и многого другого. Можно было бы не удивляться, если бы речь шла о стороннем ПО. Проблемы происходили со встроенными инструментами, которые разрабатывает Microsoft. Совсем нелепой кажется ситуация, когда на черном фоне вдруг появляется ярко-белое окно. В последнем билде Windows 11 “Диспетчер задач” нормально поддерживает темную тему.

Значки “Панели задач” переместили в центр

Некоторым пользователям не нравится расположение “Панели задач”. В операционной системе Windows 11 она находится в центральной части рабочего стола. Возможно расширить окно в правую или левую стороны, если добавить новые приложения. Активные приложения выделяются небольшой точкой, которая визуально слабо отображается. Получить быстрый доступ к настройкам или другим дополнительным функциям с помощью “Панели задач” больше не получится.

В Windows 11 приходится совершать намного больше нажатий

Оформление Windows 11 кажется более простым. Однако упрощенный интерфейс сделал более сложным взаимодействие с ним. В первую очередь это относится к количеству кликов, которые нужно сделать, чтобы получить доступ к определенному меню. Например, в старых версиях Windows в контекстном меню “Проводника” было доступно большое количество настроек. Сейчас же все, что было на поверхности, скрыто внутри.

Требования к железу

Компания Microsoft минимально рекомендует устанавливать на компьютер платформу Trusted Platform Module, с помощью которой возможны криптографические вычисления. Делается это для увеличения уровня безопасности. Если на компьютере не будет установлен данный пакет, то Windows 11 можно использовать, но без официальной поддержки. Как показывает практика, большинство зловредов создаются для устаревших операционных систем. Поэтому большое количество компьютеров окажется без полноценной Windows 11.

Вывод

Для кого-то нововведения Windows 11 стали более удобными, а для кого-то скелеты времен Windows XP. В Windows 11 можно наблюдать упрощение всего. В этой операционной системе полно тайных дверей. Подправить ее до желаемого уровня можно с помощью стороннего софта. Несмотря на большое количество минусов, есть свои плюсы. Хотелось бы отметить, что Windows 11 создавалась специально для новых устройств. Поэтому разработчики принципиально сняли с себя ответственность за проблемы, возникающие на старых компьютерах. Поэтому они значительно увеличили системные требования к железу. С течением времени будут выходить новые билды и Windows 11 будет дорабатываться.