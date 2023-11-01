Windows 10

Представлено 2 товара

Windows 10 Pro (ESD) AllLng Online NR FQC-09131
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Windows 10 Pro 32/64 bit (ESD)
3 830,00 
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Windows 10 Home 32/64 bit (ESD)
2 680,00 

Windows 10 представляет собой современную операционную систему, сочетающую в себе современные технологии и классическую надежность. Разработанная для улучшения комфорта и подходит как для профессиональных пользователей, так и для личного использования.

Преимущества

  • Гармоничный пользовательский интерфейс: интуитивно понятный дизайн делает навигацию легкой и приятной.
  • Улучшенная защита и безопасность: внедренные технологии безопасности обеспечивают защиту данных от вирусов и вредоносного ПО.
  • Производительность: оптимизированная работа с приложениями и программами, быстродействие и надежность.

Почему выбирают

  • Универсальность и совместимость: поддержка широкого спектра программ и устройств, гибкость в рабочем процессе и развлечениях.
  • Постоянные обновления и инновации: регулярное получение новых функций и улучшений, гарантирующее актуальность ОС.
  • Легкость настройки и персонализации: пользователь может легко адаптировать ОС под свои нужды, благодаря гибким настройкам и опциям персонализации.

Windows 10 – это больше, чем операционная система. Это надежный помощник в каждодневной эксплуатации, который обеспечит необходимыми инструментами для продуктивной работы в цифровом пространстве.